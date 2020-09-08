Колишнього українського політв'язня Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня — у нього зламані ключиця і рука.

Про це в Facebook повідомив український режисер і колишній політв’язень Олег Сенцов.

“Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли лише вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються”, – написав Сенцов.

Пізніше він оновив пост і дописав, що Балух прийшов до тями, у нього зламані ключиця і рука, але загрози життю немає.

Також цю інформацію підтвердила народний депутат України та співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко.

“Це жах. Нашого побратима, політв’язня Кремля Володимира Балуха побили цієї ночі. В річницю звільнення побили якісь покидьки … Він в лікарні у важкому стані. Зламані ключиця і рука. Його майже без свідомості знайшла жінка, яка й відповіла на телефонний дзвінок Ахтема Чийгоза і допомогла викликати швидку. Ми чекаємо від правоохоронних органів розкриття цього злочину”, – написала Геращенко.

Пізніше ситуацію з побиттям колишнього політв’язня прокоментували в Поліції Києва.

“Сьогодні, близько 12-ї години, до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями киянина, 1971 року народження. Встановлено, що потерпілим є Володимир Балух. Для з’ясування всіх обставин події за викликом виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції. Попередньо встановлено: потерпілого госпіталізовано з тілесними ушкодження з ПКіВ “Гідропарк”. Окрім цього, в чоловіка виявили відсутність мобільного телефона та банківської картки”, – повідомили в поліції.

Відзначається, що правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків і очевидців цієї події.

На інцидент відреагував і Офіс Президента України. Там вимагають від Національної поліції швидкого і повного розслідування.

“Вимагаємо від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична”, – написали в ОП.