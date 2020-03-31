Про це повідомляється на сайті видання.

Зокрема, на журналіста напала банда підлідків. Інцидент стався 27 березня о 19:30 на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва.

“На мене напали і побили троє осіб, незнайомі малолітки. В який божевільний час ми живемо. Сидів на лавці біля під’їзду. Підійшли три особи 16-18 років або близько того. Двоє сіли поруч, один став наді мною. Запитали, чи є цигарки, один одразу ж дістав ніж. Я сказав, що не палю. Почали питати, чи є гроші, що ховаю в кишенях. Я спробував встати. Мене одразу штовхнув на лавку, той, що стояв зверху. Посипалися образи, погрози. Я помітив, що одна людина біля магазину за цією ситуацією спостерігає. Зрозумів, що це найкращий момент, щоб діяти. Я різко встав, і на мене з усіх боків посипалися сильні удари одразу в голову. Вони явно чимось займалися, тому що били сильно і точно. Начебто спробували мене наздогнати, але побачили, що я підбіг до магазину, і вирішили втекти”, – розповів Груша.

Він додав, що біля магазину він попросив чоловіка-свідка викликати поліцію, але той проігнорував прохання. А співробітниця магазина, куди журналіст зайшов за допомогою, взагалі сказала, що йому треба вийти, бо він ”відлякує клієнтів”.

Зазначається, що зараз журналіст потребує термінової операції, оскільки у нього чотири переломи обличчя зі зміщенням і кілька черепно-мозкових травм. В діагнозі Груші вказані: перелом виличного комплексу, перелом орбіти ока, перелом носа і назоетмоїдального комплексу, а також струс мозку і черепно-мозкові травми.

Видання закликає всіх небайдужих громадян долучитися до допомоги, адже лише за дорогі імпланти необхідно одразу заплатити 46 тис. гривень.

Допомогу можна надіслати на банківські картки:

ПриватБанк 4149439002251548

Монобанк 5375414100027431.