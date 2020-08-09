У Києві зібралася акція підтримки демократичних виборів у Білорусі. Прийшли і білоруси, які живуть в Києві, і українці, які хочуть підтримати сусідів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Події останнього місяця (репресії проти опозиційних журналістів, блогерів, активістів та політиків, масові фальсифікації протоколів результатів дострокового голосування, недопуск до виборчих дільниць та затримання незалежних спостерігачів, примус працівників бюджетних організацій голосувати достроково) показали, що ці “вибори” не можна вважати вільними”, – заявляють активісти.

Мітингувальники вимагають дати змогу зробити білоруському народу незалежний вибір. Вони скандували: “Жыве Беларусь!”, “Долой Лукашенко!” та “Свабоду Беларусі!”

Фото: Євгеній Краєвий

Через пів години після початку – учасники акції рушили до посольства Республіки Білорусь.

Протестувальники кажуть, що не випустять авто посла з амбасади, доки не пустять усіх, хто тут стоїть від самого ранку, і зарахують усі їхні голоси.

О 20-й годині до активістів вийшов представник посольства і оголосив, що дільниця закрита.

Фото: Євгеній Краєвий

Фото: Олександр Кужельний