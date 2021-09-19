Сьогодні, 19 вересня, у парку ім. Тараса Шевченка зібралися противники Маршу рівності, який запланований в центрі столиці.

Про це повідомляють #Букви.

Противники маршу почали збиратися біля червоного корпусу Київського університету ім. Тараса Шевченка.

Людей прийшло небагато, проте у них у руках плакати з написами: “Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці”, “Традиційна сім’я – це природно”, а також прапори України, організації “Традиції і порядок”, організації “Правий сектор”, “Християнський фронт” та низки інших.

Фото: “Традиції і порядок”

Організатори зазначають, що акція спрямована на відстоювання сімейних цінностей.