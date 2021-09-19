Про це повідомляють #Букви.
Противники маршу почали збиратися біля червоного корпусу Київського університету ім. Тараса Шевченка.
Людей прийшло небагато, проте у них у руках плакати з написами: “Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці”, “Традиційна сім’я – це природно”, а також прапори України, організації “Традиції і порядок”, організації “Правий сектор”, “Християнський фронт” та низки інших.
Фото: “Традиції і порядок”
Організатори зазначають, що акція спрямована на відстоювання сімейних цінностей.
- Раніше повідомлялося, що у Києві у зв’язку із проведенням Маршу рівності перекриють рух на деяких центральних вулицях.