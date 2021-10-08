Сьогодні вранці, 8 жовтня, у Дніпровському районі столиці знайшли мертвим виключеного з фракції “Слуги народу“ народного депутата Антона Полякова.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у місті Києві.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “Природна смерть“. Тривають слідчі дії.

У листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції “Слуги народу” через неголосування за ті законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. У кінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито “замовив його кримінальному авторитету”. Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про “внутрішню кухню” і “розборки” у фракції.

У вересні минулого року біля кафе “Джав” у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через декілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.