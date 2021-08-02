Про це повідомили в організації. Про розшук зниклого, не повідомляючи ім’я, сповістила також пресслужба поліції Києва.
За інформацією організації, її очільник Віталій Шишков, що мешкає в Києві, пішов на щоденну пробіжку та не повернувся з неї. З його мобільного телефону було зроблено кілька викликів, однак після підняття слухавки вони обривалися.
“Більше на зв’язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але жодних слідів Віталія не виявили. Поліції повідомили. На місце виїхав кінолог, ведуться пошуки”, — зазначили в організації.
Поліціянти сповіщають, що про зникнення іноземного громадянина повідомила його співмешканка.
“Місцева мешканка та повідомила, що її співмешканець не виходить на зв’язок. На пошуки чоловіка оперативний черговий зорієнтував усі чергові наряди столичної поліції. Попередньо поліцейські встановили, що громадянин іноземної держави, 1995 року народження, зранку вийшов на пробіжку і не повернувся. Коли чоловік перестав виходити на зв’язок, його співмешканка звернулась на 102”, — йдеться в повідомленні.
Подія зареєстрована у Святошинському управлінні поліції. Пошуки тривають.
Очолювала 26-річним Віталієм Шишковим організація, як зазначено на сайті, позиціюється як некомерційний проєкт “для допомоги білорусам і всім постраждалим від режиму Лукашенка в Україну”. Сфера діяльності — допомога з оформленням документів, пошуком житла та роботи в Україні.
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