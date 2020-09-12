У Києві зафіксували новий рекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом COVID-19. Зокрема, минулої доби, 11 вересня, коронавірус підтвердили у 428 осіб. 5 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 16951 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 266 киян.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

223 жінки віком від 18 до 89 років;

186 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;

9 дівчаток від 4 до 14 років та 10 хлопчиків від 4 років до 16.

Серед них – 12 медиків.

До лікарень столиці потрапили 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 97 людей. Усього коронавірус подолали 5267 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 65, у Дарницькому – 64 та в Деснянському районі – 59 випадків.