Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 16951 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 266 киян.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 223 жінки віком від 18 до 89 років;
- 186 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;
- 9 дівчаток від 4 до 14 років та 10 хлопчиків від 4 років до 16.
- Серед них – 12 медиків.
До лікарень столиці потрапили 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 97 людей. Усього коронавірус подолали 5267 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 65, у Дарницькому – 64 та в Деснянському районі – 59 випадків.
- За минулу добу, 11 вересня, в Україні коронавірус COVID-19 підтвердили у 3 103 людей.