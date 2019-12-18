У вівторок, 17 грудня, температура повітря в Києві піднялася до 10,4 градусів тепла і знову встановила рекорд.

Про це повідомила прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

“За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 17 грудня після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,4°С, що на 1,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1937 році“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру, у Києві є велика ймовірність перевищення максимальної і середньодобової температури повітря і у середу.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що у грудні в столиці України був побитий температурний рекорд 2017 року. Середина грудня поточного року видалася на 0,5 °С теплішою.