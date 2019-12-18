Про це повідомила прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.
“За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 17 грудня після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,4°С, що на 1,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1937 році“, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру, у Києві є велика ймовірність перевищення максимальної і середньодобової температури повітря і у середу.
Нагадаємо, вчора повідомлялось, що у грудні в столиці України був побитий температурний рекорд 2017 року. Середина грудня поточного року видалася на 0,5 °С теплішою.
- Як повідомлялося раніше, в середині жовтня в столиці України був побитий температурний рекорд, який був встановлений ще в позаминулому столітті.
- Напередодні був ООН оприлюднили доповідь Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), згідно з яким поточне десятиліття на нашій планеті може стати найспекотнішим за всю історію спостережень.