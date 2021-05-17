Про це повідомляє пресслужба київського метрополітену.
На вхідних дверях станції метро висить вивіска: “Станція закрита з причин потрапляння людини на колію”.
“Рух поїздів зупинено. На станції “Арсенальна” пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців”, – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.
Через декілька хвили в “Київському метрополітені” уточнили, що поїзди по червоній лінії курсують від станції “Академмістечко” до станції “Хрещатик”, а також від станції “Дарниця” до станції “Лісова”. Станції “Арсенальна”, “Дніпро”, “Гідропарк”, “Лівобережна” зачинено для пасажирів.
- З 1 квітня в столиці України, місті Київ, змінилася тарифна сітка щодо вартості проїзду в різних видах громадського транспорту.
- З 1 квітня в громадському транспорті Києва почали діяти нові види проїзних квитків. При цьому паперові талони залишаться в користуванні до 1 липня.