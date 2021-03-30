Сьогодні, 30 березня, вдалося припинити незаконне стеження за бойовим генералом Віктором Кононенком — чинним депутатом Київради від "Європейської солідарності".

Про це під час позачергового засідання Верховної Ради повідомив народний депутат від партії “Європейська солідарність” Андрій Парубій.

“Напередодні другої річниці президентських виборів влада перестає бути просто владою і вироджується в те, що зазвичай називають режимом. Сьогодні режим пробив чергове дно. Встановлено незаконне політичне стеження проти депутата Київської міської ради від “Європейської солідарності” Віктора Кононенка. І все це відбувається на тлі постійних переслідувань владою українських воїнів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності”, – заявив Парубій.

Він нагадав, що у 2015–2017 роках Віктор Кононенко очолював об’єднаний штаб СБУ в зоні АТО.

“Він бойовий генерал, ветеран війни, заступник голови СБУ. Проросійські бойовики визначали дуже велику ціну за його голову… Він виявив за собою стеження ще тиждень тому. І як професіонал, Віктор Кононенко може бачити більше, ніж не фахівець. Він ще тиждень тому виявив за собою стеження. Сьогодні, припускаючи, що стеження можуть вести російські бойовики, найманці або бандити, Віктор Кононенко вжив заходів щодо з’ясування їх особистостей. Натомість вони пред’явили посвідчення працівників поліції. Брудна спецоперація була зірвана”, – зазначив Парубій.

За його словами, Кононенко викликав наряд поліції та журналістів.

Депутат Київради від “ЄС” Олександр Погребиський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що щойно вдалося зупинити незаконну “зовнішку” за Кононенком.

“Віктор Іонасович вже п’ятий день спостерігав за собою “зовнішку”, за зовнішніми ознаками він відзначив, що це не правоороні органи. Нагадаю, що Кононенко Віктор Іонасович — генерал-лейтенант СБУ є охоронюваною персоною, оскільки має доступ до державної таємниці. Як виявилося, незаконне стеження проводили співробітники поліції”, – повідомив Погребиський.

Він додав, що це не перше стеження за представниками партії “Європейської солідарності”, торік було виявлено стеження за лідером Петром Порошенком та за офісом “Європейської Солідарності” на Лаврській.