У Київ прийшла метеорологічна осінь. Вперше за 140 років свято Покрови завершило метеорологічне літо.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія.

За даними спостережень, 15 жовтня середньодобова температура повітря опустилася нижче +15 градусів і становила +12,3°C.

Як прогнозує Український гідрометцентр, температура повітря і надалі буде знижуватись.

До цього найпізніше осінь приходила до столиці 7 жовтня у 1999 році.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 5 червня, закінчилось 14-го жовтня і загалом тривало 132 дні. Найдовше літо було у 2012 році – воно тривало 166 днів.