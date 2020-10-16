Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія.
За даними спостережень, 15 жовтня середньодобова температура повітря опустилася нижче +15 градусів і становила +12,3°C.
Як прогнозує Український гідрометцентр, температура повітря і надалі буде знижуватись.
До цього найпізніше осінь приходила до столиці 7 жовтня у 1999 році.
Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 5 червня, закінчилось 14-го жовтня і загалом тривало 132 дні. Найдовше літо було у 2012 році – воно тривало 166 днів.
- Цього року вересень у Києві повторив температурний рекорд, який був зафіксований більш ніж 100 років тому.