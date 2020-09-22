Covid-19 Україна

оновлено 22.09.2020 о 16:02

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У Києві запустили продаж смарт-квитків для поїздів та громадського транспорту

Відсьогодні, 22 вересня, у Києві запустили продаж SmartTicket - квитків для поїздів та громадського транспорту.

Вівторок, 22 вересня 2020, 17:25

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Придбати такі квитки можна на транспортному порталі електронних послуг – transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.

Крім того, Криклій зазначив, що у листопаді разом з українським лоукостом SkyUp та перевізником Gunsel Lines почнуть продавати єдиний е-квиток для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів “Укрзалізниці”.

Також у грудні очікується початок співпраці з сервісом таксі Bolt.

Теги: Криклий, Київ, Криклий, смарт-квиток

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