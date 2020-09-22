У Києві запустили продаж смарт-квитків для поїздів та громадського транспорту

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
Придбати такі квитки можна на транспортному порталі електронних послуг – transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.
Крім того, Криклій зазначив, що у листопаді разом з українським лоукостом SkyUp та перевізником Gunsel Lines почнуть продавати єдиний е-квиток для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів “Укрзалізниці”.
Також у грудні очікується початок співпраці з сервісом таксі Bolt.
- Кабмін впроваджує проєкт Єдиного е-квитка для різних видів транспорту.
- Раніше повідомлялося, що з 1 липня цього року столичний громадський транспорт остаточно переходить на електронний квиток.