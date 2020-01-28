Про це повідомила пресслужба Київради.

За словами заступника міського голови, секретаря Київради Володимира Прокопіва, із відповідною ініціативою звернувся громадський рух “Чесно“. У КМР ідею підтримують і готові провести для парламентарів майстер-клас функціонування сенсорної кнопки.

“Рада IV передбачає реєстрацію депутата Київської міської ради за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. При цьому натискати ці кнопки необхідно весь час, поки триває процедура волевиявлення. Таким чином, це унеможливлює голосування за когось. Система передбачає і використання пультів, де можливо знайти та ознайомитись з порядком денним, а також записатися на виступ“, – пояснив він.

Зазначається, що сенсорна кнопка успішно працює в Київраді з 2015 року та є найбільш дієвим кроком у подоланні “кнопкодавства“ і політичної корупції. Вартість розробки технічного завдання, проєкту, самого обладнання та його монтажу коштували 13,6 млн грн.

Прокопів додав, що про дату тестування системи Рада IV депутатами Верховної Ради України буде повідомлено додатково.