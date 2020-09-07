У Київській області 14 шкіл повністю або частково перейшли на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус дітей та педагогів.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної адміністрації.

Всього на сьогодні онлайн навчаються 1547 дітей.

“Васильківські школи №1 та №2, Застугнянська ЗОШ й Ірпінська ЗОШ № 15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, нажаль, захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Педагогам зроблено тестування, в школах провели дезінфекцію приміщень, наразі встановлено карантин. Ще 3 класи навчаються дистанційно в Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ №5 та Богуславське НВО “ЗОШ І-ІІІ ст 3 – гімназія”, – йдеться в повідомленні.

Голова Київської ОДА Василь Володін розповів, що на самоізоляції перебувають діти, вчителі та інші працівники школи, у яких підтверджено COVID-19, але вони не контактували з однокласниками і колегами.