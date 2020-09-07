Про це повідомила пресслужба Київської обласної адміністрації.
Всього на сьогодні онлайн навчаються 1547 дітей.
“Васильківські школи №1 та №2, Застугнянська ЗОШ й Ірпінська ЗОШ № 15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, нажаль, захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Педагогам зроблено тестування, в школах провели дезінфекцію приміщень, наразі встановлено карантин. Ще 3 класи навчаються дистанційно в Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ №5 та Богуславське НВО “ЗОШ І-ІІІ ст 3 – гімназія”, – йдеться в повідомленні.
Голова Київської ОДА Василь Володін розповів, що на самоізоляції перебувають діти, вчителі та інші працівники школи, у яких підтверджено COVID-19, але вони не контактували з однокласниками і колегами.