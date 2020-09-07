Про це повідомила пресслужба Київської обласної адміністрації.

Всього на сьогодні онлайн навчаються 1547 дітей.

“Васильківські школи №1 та №2, Застугнянська ЗОШ й Ірпінська ЗОШ № 15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, нажаль, захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Педагогам зроблено тестування, в школах провели дезінфекцію приміщень, наразі встановлено карантин. Ще 3 класи навчаються дистанційно в Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ №5 та Богуславське НВО “ЗОШ І-ІІІ ст 3 – гімназія”, – йдеться в повідомленні.

Голова Київської ОДА Василь Володін розповів, що на самоізоляції перебувають діти, вчителі та інші працівники школи, у яких підтверджено COVID-19, але вони не контактували з однокласниками і колегами.

  • Раніше повідомлялося, що частину учнів у загальноосвітній школі села Павлівка (Калинівський район, Вінницька область) перевели на дистанційне навчання у зв’язку зі спалахом коронавірусу.
  • У Миколаєві коронавірус виявили у чотирьох школах та двох дитсадках.