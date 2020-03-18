Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КОДА.

Зазначається, що проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, було вирішено класифікувати її як “Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня”. Та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації.

“В умовах, коли треба максимально зосередитись на боротьбі із COVID-19, на обласному рівні вживаємо всіх заходів. Першочергово — таких, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення. Вже працює гаряча лінія у департаменті охорони здоров’я КОДА. За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу при підозрі на COVID-19. Важливо, щоб люди усвідомили небезпеку захворювання, сумлінно дотримувалися правил безпеки та зберігали спокій”, – наголосив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Слід зазначити, що режим надзвичайного стану – це особливий правовий режим, який поширюється на діяльність органів державної влади, установ та підприємств. Його дії спрямовані на те, щоб захистити жителів від внутрішньої або зовнішньої загрози. НС може вводиться як на території всієї країни, так і в окремих областях та регіонах.

У випадку з коронавірусом в країнах, які вже ввели надзвичайний стан, діять зазвичай наступні обмеження:

закриваються всі ринки, торгові і розважальні центри;

закриваються театри, кіно та музеї; заборонені масові заходи;

може бути зупинена робота громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами;

навчальні заклади та дитячі садки йдуть на карантин;

медичні установи переходять на роботу у режимі підвищеної готовності;

заборона на в’їзд людям з країн-епіцентрів поширення Covid-19.

Нагадаємо, з 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.

Крім того, 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.