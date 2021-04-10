У Київській області дію протиепідемічних заходів через поширення коронавірусу продовжили до 23 квітня.

Про це повідомила пресслужба Київської облдержадміністрації.

“Ситуація з поширенням COVID-19 в нашій області залишається складною. Майже щодня фіксуємо дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації. В той же самий час ми бачимо, що напруженість стану справ продовжує варіюватися в залежності від території. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна. Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області до 23 квітня. Ще раз наголошую кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території”, – заявив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Тобто на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня протиепідемічної небезпеки.

Крім того, окремим територіям Київської області залежно від епідемічного стану рекомендують:

дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.

Максим Степанов згодом повідомив, що зараз нема потреби запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

При цьому в Міністерстві охорони здоров’я очікували чергового підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчих тижнів. У МОЗ вважають адаптивний карантин “найкращою стратегією” в цій ситуації.