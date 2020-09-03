У Василькові Київської області філію ЗОШ №2 закрили на карантин і перевели на дистанційне навчання після того, як один з вчителів заразився коронавірусом.

Про це повідомив мер Василькова Володимир Сабадаш у Facebook.

Пізніше з’ясувалося, що з учителем контактували тільки викладачі 1-4 класів, тому вчителі 5-7 класів продовжать працювати в звичайному режимі.

“Керуючись вищевикладеним, було вирішено, що вчителі 5-7 класів зможуть продовжити навчальний процес в звичайному режимі вже з понеділка, тільки в разі негативних результатів тесту на коронавірус. Тест вчителя вже здали, результати повідомлять до п’ятниці”, – уточнив Сабадаш.

Сьогодні будівля школи продізенфіціруют. Також мер нагадав, що приміщення шкіл і дитсадків будуть регулярно дезінфікуватися один раз в тиждень (без урахування дезінфекції, яку проводитимуть працівники навчальних закладів).