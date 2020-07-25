У Київській області зіткнулися автобус, вантажівка та легковик: є загиблі і постраждалі

У селі Семиполки Київської області зіткнулися автобус, вантажівка та легковик.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на початку 6-ранку на 54 км автодороги Київ–Чернігів.

За попередніми даними, водій авто Volkswagen рухаючись, в напрямку Чернігова виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN. Від зіткнення у вантажівки відбулося пошкодження колеса, внаслідок чого некероване авто виїхало на зустрічну смугу та скоїло зіткнення з пасажирським автобусом MAN. Від удару автобус з’їхав на узбіччя, де перекинувся.

Зазначається, що внаслідок автопригоди водій легковика загинув на місці події. Попередньо дев’ять пасажирів автобуса отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

Наразі в напрямку Чернігова перекрито дві смуги руху, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

“Надалі цією справою займатимуться слідчі, які встановлять механізм скоєння дорожньо-транспортної пригоди та з’ясують всі деталі події”, – додали у поліції.