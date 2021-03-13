Київська обласна організація "Слуги народу" збирається на термінову конференцію в неділю, 14 березня, через призначення нардепа Олександра Дубінського до складу новоствореного керівного органу партії.

Про це поінформували в пресслужбі політсили.

Як відомо, сьогодні в Києві відбувся XI з’їзд “Слуги народу”, на якому затвердили нову редакцію статуту партії.

Згідно із цим документом була переформатована структура політсили та створені два нові вищі керівні органи: Політична рада і Національна рада громад.

Остання складається з голів обласних організацій партії, київської міської та криворізької міської організацій партії.

А оскільки Олександр Дубінський досі є членом партії “Слуга народу” й очолює Київську обласну організацію, він автоматично увійшов до складу Нацради громад. Варто зазначити, що нардеп Дубінський наразі перебуває під санкціями США. Раніше його через це виключили із фракції “слуг” у Верховній Раді.

Голова партії “слуг” Олександр Корнієнко у коментарі журналістам сьогодні заявив, що у нього “немає претензій” до Дубінського. Про це, зокрема, повідомляли агентство “Укрінформ” та “Радіо Свобода”.

“У мене немає сформованих претензій (до Дубінського – ред.). У фракції до нього були претензії, ми їх висловили, я голосував за виключення Олександра з фракції, але я не можу його виключити з партії. Тому що є низові організації, принцип субсидіарності, за яким живе уся Європа та увесь світ. Ті питання, які можуть вирішити на своєму рівні організації, мають вирішувати на своєму рівні”, – зазначив Корнієнко, відповідаючи на запитання щодо ймовірності виключення Дубінського із лав партії.

І ось увечері на офіційному сайті та в соціальних мережах “Слуги народу” з’явилася заява про скликання на 14 березня конференції з приводу Дубінського.

Про що йдеться в заяві?

У заяві сказано, що Київська обласна організація “Слуги народу” “розгляне 14 березня кадрові питання”.

Йдеться про перебування Олександра Дубінського на посаді керівника організації та його входження в такі керівні органи політсили, як національна рада громад.

Зазначається, що розпорядження про скликання конференції видав голова партії “СН” Олександр Корнієнко “на вимогу членів Київської обласної організації”.

“Дізнавшись про формування нових керівних органів партії, яке було ухвалено на ХІ позачерговому з’їзді, партійці заявили про неприпустимість входження до Національної ради громад теперішнього очільника обласної організації Олександра Дубінського. Також вони обурені тим, що позиція деяких членів організації щодо подальшого перебування його на посаді очільника, і тим паче автоматичне входження пана Дубінського до керівних органів партії – видається за позицію всієї організації“, – йдеться в заяві.

У ній також вказано, що через це “партійці звернулися до вищих керівних органів партії з вимогою ініціювати скликання позачергової конференції обласної організації”, на якій планується розглянути “кадрові питання, а також формування політичної ради Київської області”.

У пресслужбі “слуг” процитували і Олександра Корнієнка з цього приводу.

“Ми розглянули пропозиції партійців і на їхню вимогу, відповідно до статуту, скликаємо завтра, 14 березня, конференцію Київської обласної організації. Ініціювати подібні питання та наполягати на їхньому розгляді – право членів партії, і ми не бачимо причин не задовольнити цю вимогу”, – йдеться в заяві Корнієнка.

В політсилі уточнили, що за новою редакцією статуту, такі рішення підлягають погодженню головою Політичної ради та головою Національної ради громад. Відповідно, Давид Арахамія та Олександр Завітневич погодили рішення про скликання конференції.

Що з цього приводу каже Дубінський?

На вказану заяву вже відреагував сам нардеп Дубінський.

Він стверджує, що “у партії “Слуга народу” аферисти з Банкової зайнялися шахрайством”, і “ніяких конференцій Київська обласна організація завтра не проводить”.

“Жоден член Київської обласної організації не звертався ні в обласну організацію, ні до її керівництва з пропозицією про проведення конференції. Звертаюся до всіх членів партії “Слуга народу” з вимогою негайно виявити шахраїв і притягнути їх до відповідальності. В іншому випадку керівництво партії “«Слуга народу” в перші ж години після проведення з’їзду продемонструє всім, що їх словам, обіцянкам і полум’яним промовам довіряти не можна. І вони стають такими ж шахраями, як аферисти з Банкової”, – написав Дубінський у своєму Telegram.

Що відомо про виключення Дубінського із складу “слуг народу”

Увечері понеділка, 1 лютого, фракція “Слуги народу” прийняла рішення виключити Олександра Дубінського. Було оголошено, що рішення підтримали 80% членів фракції. Нардеп заявляв, що документального підтвердження цьому йому не надали.

Приводом для ініціювання питання про виключення нардепа з фракції стало внесення його до списку санкцій США.

Про те, що в “Слузі народу” розглядають сценарій виключення Дубінському після включення його до списку санкцій США, стало відомо після засідання фракції в понеділок, 25 січня. Воно проходило за участю президента України Володимира Зеленського.

Тоді повідомлялося, що президент запропонував Дубінському вийти з фракції “Слуги народу”. Депутат відмовився, і щодо його долі колеги по фракції вирішили визначитися шляхом опитування.

Дубінський заявляв, що не визнаватиме результати анонімного голосування. Також він вів паралельний підрахунок голосів.

2 лютого спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції “Слуги народу”.

Дубінській та американські санкції

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші.

Зазначалося, що юридичні та фізичні особи, щодо яких санкції було запроваджено, “є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з Росією та Андрієм Деркачем, проти якого були запроваджені санкції за його спробу вплинути на президентські вибори в США 2020 року”. У заяві Деркача називають людиною, яка понад 10 років є “активним російським агентом, який підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами”.

Кулик, Онищенко, Теліженко та Дубінський, як вважається, сприяли діям Деркача щодо розповсюдження закидів стосовна Джо Байдена, тоді ще кандидата на посаду президента США.

#Букви раніше докладно розповідали, як Олександр Дубінський завоював місце в списку санкцій США.

Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.

Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.

Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.