В Окружний адміністративний суд Києва подали позов проти уряду Китаю, а також українських органів влади за бездіяльність, яка призвела до поширення коронавірусу COVID-19 в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі ОАСК.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, відповідачами в якому визначено Державну раду Китайської Народної Республіки, Офіс президента України, Кабінет міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України, Службу безпеки України, Офіс Генерального прокурора, експрем’єр-міністра України Олексія Гончарука, колишніх міністрів охорони здоров’я Зоряну Скалецьку та Іллю Ємця, а також 48 народних депутатів України – членів парламентських комітетів з питань бюджету та з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування”, – йдеться в повідомленні.

Громадська організація, яка виступає позивачем, просить суд визнати бездіяльність вказаних відповідачів щодо невжиття належних заходів реагування, спрямованих на захист населення від інфекційних хвороб та запобігання поширенню на території України коронавірусу.

Загалом позов містить 9 вимог, серед яких – зобов’язати Уряд КНР виплатити усі цивільно-правові збитки та реституцію, встановлені нормами міжнародного права, зобов’язати КМУ розробити та виконати відповідні державні цільові програми та санітарно-протиепідемічні правила і норми на виконання ЗУ “Про захист населення від інфекційних хвороб”, а МОЗ – забезпечити проведення комплексних клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.