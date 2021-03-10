Відео “церемонії” опублікував колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

“Ми давно зверталися до адміністрації з проханням наведення порядку при необхідності створення комфортних умов в жіночих туалетах. Ректор Володимир Борисович Толубко прийняв рішення на комплексний ремонт цих важливих об’єктів на всіх поверхах навчального корпусу, а також розпорядився про виділення грошей. При цьому за рішенням ректора вибір типу, кольору облицювальної плитки, різних пристосувань і аксесуарів, планування їхнього розміщення і установки здійснювалася жінками-членами профкому і жінками, які працюють на поверсі”, – сказав ведучий “церемонії”.

Потім прозвучало урочисте привітання у віршах російською мовою.

Вам понравится наша работа,

Ведь мы очень старались для вас

В ней любовь к вам и наша забота,

Вы, уверен, оцените нас

Ну а мы вас давно оценили,

Мы вам высший поставили балл,

Вы умом и красой нас пленили,

Мы ж для вас открываем сей зал!

Після перерізання червоної стрічки всіх присутніх запросили в аудиторію випити по келиху шампанського.

На цей інцидент звернув увагу уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він заявив, що підготував звернення до Міністерства освіти і науки (МОН) через проведення урочистого відкриття жіночих вбиралень в університеті.

“Надзвичайно вражений такими «святковими» подіями в державному ВНЗ, в якому відкриттю жіночих вбиралень, що супроводжується адміністративним стрічково-перерізальним пафосом із лиричними викрутасами, в Україні повинен бути покладений край. Як Уповноважений підготував звернення на Міністерство освіти і науки України з метою проведення службового розслідування по факту зафіксованого «дійства». Щось там не те”, – написав він у Facebook.