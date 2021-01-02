31 грудня на станції "Контрактова площа" запрацював годинник, що показуватиме час до прибуття поїзда метро.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Годинник у реальному часі здійснює розрахунок відстані та показує відлік.

Інформація відображається на високоякісних дисплеях. На кожній станції таких дисплеїв буде щонайменше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року.

Система буде підключена до єдиної цифрової мережі, а дані оперативно оновлюватимуться.

Крім того, на екранах буде відображатися поточний час, дата погода та інша цікава інформація.

Розробка та запуск системи відбувається без залучення коштів бюджету та метрополітену.