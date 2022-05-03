Про це повідомляє “Суспільне”.
Наразі зв’язок є у Шуменському та Таврійському мікрорайонах та у передмісті Херсона — Степанівці.
Водночас за даними видання “Мост”, у Херсоні відновив роботу оператор Vodafone.
Натомість мобільний інтернет працює не скрізь та нестабільно. Дротовий інтернет у більшості операторів не працює.
Нагадаємо, що раніше у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах був відсутній мобільний зв’язок та інтернет.
- Також РФ прагне довго тримати Херсон під окупацією, оскільки це дозволить безпечніше контролювати Кримський півострів та просувати російську армію вздовж півдня та на захід України.
- У Кремлі розглядають сценарій щодо організації квазіутворення під назвою “Южная Русь” на захоплених російською армією українських територіях. Про плани “заснування нової держави” у відповідь на “терор та тоталітарне нав’язування ідеології нацизму та бандерівщини” йдеться у перехопленому документі, який має назву “Манифест Южнорусского народного Собора”.