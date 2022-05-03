У декількох мікрорайонах Херсона запрацював мобільний зв'язок, який зник ще ввечері 30 квітня.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Наразі зв’язок є у Шуменському та Таврійському мікрорайонах та у передмісті Херсона — Степанівці.

Водночас за даними видання “Мост”, у Херсоні відновив роботу оператор Vodafone.

Натомість мобільний інтернет працює не скрізь та нестабільно. Дротовий інтернет у більшості операторів не працює.

Нагадаємо, що раніше у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах був відсутній мобільний зв’язок та інтернет.