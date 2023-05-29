24 травня у місті Лімасол відбулася презентація благодійної виставки "Lucid dreams" ("Усвідомлені сни"), автором якої є українська художниця Анастасія Большакова, нині жителька Кіпру.

Джерело: пресслужба Посольства України в Республіці Кіпр.

Як повідомляється, втілити колекцію в життя Большаковій допомогла українська художниця Ксенія Дацюк, як ментор та куратор.

Вже у перший день відкриття вдалося зібрати 146 тисяч гривень. Всі зібрані кошти будуть направлені до фонду “Діти Героїв”.

ДОВІДКОВО. Метою благодійного фонду “Діти Героїв” є надання довгострокової допомоги дітям, які втратили одного або обох батьків внаслідок повномасштабної війни в Україні.