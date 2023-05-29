Джерело: пресслужба Посольства України в Республіці Кіпр.
Як повідомляється, втілити колекцію в життя Большаковій допомогла українська художниця Ксенія Дацюк, як ментор та куратор.
Вже у перший день відкриття вдалося зібрати 146 тисяч гривень. Всі зібрані кошти будуть направлені до фонду “Діти Героїв”.
ДОВІДКОВО. Метою благодійного фонду “Діти Героїв” є надання довгострокової допомоги дітям, які втратили одного або обох батьків внаслідок повномасштабної війни в Україні.
- Світлини, що документують руйнування, спричинені війною Росії проти України, та її вплив на дітей, демонструються в штаб-квартирі НАТО. 23 травня спеціальна представниця Генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпеки Ірен Феллін та постійна представниця Бельгії при НАТО пані посол Аріадна Петрідіс відкрили виставку під назвою: “Дитинство під вогнем — дорослішання в Україні сьогодні”.
- 10 травня у Лондоні Національному музею історії України у Другій світовій війні вручили спеціальну нагороду журі за виставку “Україна – Розп’яття” та особливу професійну стійкість в умовах війни.
- 10 травня у французькому місті Реймс відбулося відкриття фотовиставки “Перехрестя, фотографії Реймса та Чернігова”, де зображені, зокрема, наслідки ворожих обстрілів по містах України.
- Головна радниця президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила у вівторок, що майже 14 тисяч дітей викрадено російськими військами та депортовано до Росії. З них лише 125 повернуто в Україну. Багатьох відправили у нові російські родини.
- У Києві, в Галереї протестного мистецтва Музею Майдану відбулось відкриття фотовиставки “Соледар. Сіль. Війна”, що показує історію невеличкого міста, куди прийшов “русскій мір”, та історію захисників, що боронять Донеччину.