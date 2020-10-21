Про це повідомляє киргизька редакція “Радіо Свобода”.
У ЦВК Киргизстану зазначили, що таке рішення пов’язане з тим, що результати попереднього голосування були визнані недійсними.
Вибори в парламент Киргизстану пройшли 4 жовтня, в них брали участь представники 16 партій. Бар’єр у 7%, необхідний для проходження в парламент, подолали лише чотири з них.
Через це прихильники партій, що програли, організували мітинги, в результаті яких уряд на чолі з Кубатбеком Бороновим пішов у відставку.
Повідомляється, що поки не прийнято рішення з приводу процентного порогу для потрапляння в парламент на майбутнє голосування, цього разу він може становити 3 або 5%. Сьогодні депутати мають розглянути варіанти зміни виборчого законодавства.
Що відбувається в Киргизстані?
5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.
Вже 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійними.
На тлі протестів колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем’єр-міністра та уряду країни за три дні — 9 жовтня.
Було призначено нового тимчасового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.
Мер столиці Киргизстану — Бішкеку – Азіз Суракматов подав у відставку. Проте вже за два дні повернувся до роботи.
- 9 жовтня президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав указ про введення на території міста Бішкек режиму надзвичайного стану. У столицю республіки ввели війська та оголосили комендантську годину.
- 10 жовтня у Киргизстані затримали колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва у рамках справи про організацію масових заворушень. Його, як і Жапарова, було звільнено під час протестів.
- 15 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков оголосив про свою відставку.