Про це повідомляє киргизька редакція “Радіо Свобода”.

У ЦВК Киргизстану зазначили, що таке рішення пов’язане з тим, що результати попереднього голосування були визнані недійсними.

Вибори в парламент Киргизстану пройшли 4 жовтня, в них брали участь представники 16 партій. Бар’єр у 7%, необхідний для проходження в парламент, подолали лише чотири з них.

Через це прихильники партій, що програли, організували мітинги, в результаті яких уряд на чолі з Кубатбеком Бороновим пішов у відставку.

Повідомляється, що поки не прийнято рішення з приводу процентного порогу для потрапляння в парламент на майбутнє голосування, цього разу він може становити 3 або 5%. Сьогодні депутати мають розглянути варіанти зміни виборчого законодавства.

Що відбувається в Киргизстані?

5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.

Вже 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійними.

На тлі протестів колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем’єр-міністра та уряду країни за три дні — 9 жовтня.

Було призначено нового тимчасового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.