Після того, як колишній прем'єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку, у країні призначили нового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.

Про це з посиланням на пресслужбу Жогорку Кенеша повідомляє “Інтерфакс-Україна”. Також цю інформацію підтвердило місцеве агентство 24.kg.

Новий прем’єр-міністр Садир Жапаров, якого звільнили з колонії протестувальники, раніше був депутатом парламенту.

Його заарештували у 2017 році, після того, як за чотири роки до цього на мітингу з вимогою націоналізації золоторудного родовища “Кумтор” у місті Каракал був узятий в заручники глава регіону Емільбек Каптагаєв. Жапарова тоді звинуватили в організації мітингу. Після цього кілька років він проживав за кордоном, але після повернення на батьківщину в березні 2017 року був затриманий.

Арешт Жапарова спровокував акції протесту; мітинг у березні 2017 закінчився розгоном. Правоохоронці тоді заявили, що акцію розігнали через агресивну поведінку учасників протесту.

За даними агентства, нинішній склад уряду Киргизстану працюватиме доти, поки не сформують новий.

Також повідомляється, що у відставку подав і глава парламенту Киргизстану Дастан Джумабеков. За інформацією ЗМІ, новим спікером став Миктибек Абдилдаев, депутат парламентської фракції “Бір Бол” (Будь єдиний).

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.