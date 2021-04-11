Про це повідомив на брифінгу віцепрем’єр-міністр, міністр економіки і фінансів Киргизстану Улукбек Кармишаков, інформує агентство 24.kg.
За його даними, явка на референдум перевищила 30%, і голосування завершилося всюди, крім виборчих дільниць у деяких країнах.
За попередньою інформацією, одержаною через автоматизовану систему, пропозиції про зміну основного закону підтримало 78,2% виборців, проти проголосувало 13,4%.
Виборчі дільниці в Киргизстані було відкрито з 8.00 до 20.00 (із 5.00 до 17.00 за Києвом).
До чинної редакції конституції Киргизстану внесуть 81 поправку, вони орієнтовані на встановлення жорсткої вертикалі президентської влади, зазначає агентство.
Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.
Вже 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійними.
На тлі протестів колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем’єр-міністра та уряду країни за три дні — 9 жовтня.
Було призначено нового тимчасового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.
Мер столиці Киргизстану — Бішкеку – Азіз Суракматов подав у відставку. Проте вже за два дні повернувся до роботи.
- 9 жовтня президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав указ про введення на території міста Бішкек режиму надзвичайного стану. У столицю республіки ввели війська та оголосили комендантську годину.
- 10 жовтня у Киргизстані затримали колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва у рамках справи про організацію масових заворушень. Його, як і Жапарова, було звільнено під час протестів.
- 15 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков оголосив про свою відставку.
- 21 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану призначила повторні вибори в Жогорку Кенеш (парламент) на 20 грудня.