В Киргизстані паралельно з місцевими виборами відбувся референдум про внесення змін до конституції країни, волевиявлення визнано таким, що відбулося.

Про це повідомив на брифінгу віцепрем’єр-міністр, міністр економіки і фінансів Киргизстану Улукбек Кармишаков, інформує агентство 24.kg.

За його даними, явка на референдум перевищила 30%, і голосування завершилося всюди, крім виборчих дільниць у деяких країнах.

За попередньою інформацією, одержаною через автоматизовану систему, пропозиції про зміну основного закону підтримало 78,2% виборців, проти проголосувало 13,4%.

Виборчі дільниці в Киргизстані було відкрито з 8.00 до 20.00 (із 5.00 до 17.00 за Києвом).

До чинної редакції конституції Киргизстану внесуть 81 поправку, вони орієнтовані на встановлення жорсткої вертикалі президентської влади, зазначає агентство.

Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.

Вже 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійними.

На тлі протестів колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем’єр-міністра та уряду країни за три дні — 9 жовтня.

Було призначено нового тимчасового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.