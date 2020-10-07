Національний банк Киргизстану припинив роботу системи SWIFT, а також рекомендував банкам тимчасово припинити роботу для запобігання відтоку капіталу з країни.

Про це заявила представниця Нацбанку Аїда Карабаева.

“Офіційно заявляємо, що щоб уникнути відтоку капіталу з країни, система здійснення транскордонних платежів SWIFT також відключена”, – повідомила Карабаєва.

Представник Нацбанку підкреслила, що такі заходи вживаються з метою забезпечення безпеки фінансово-банківського сектора країни й збереження активів фінансово-кредитних організацій.

Припинити діяльність і посилити заходи безпеки до стабілізації політичної ситуації в країні рекомендували також комерційним банкам і небанківським фінансово-кредитним організаціям.

Представниця регулятора зазначила, що продовжує працювати національна платіжна система “Елкарт”.

Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.