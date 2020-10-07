Про це заявила представниця Нацбанку Аїда Карабаева.
“Офіційно заявляємо, що щоб уникнути відтоку капіталу з країни, система здійснення транскордонних платежів SWIFT також відключена”, – повідомила Карабаєва.
Представник Нацбанку підкреслила, що такі заходи вживаються з метою забезпечення безпеки фінансово-банківського сектора країни й збереження активів фінансово-кредитних організацій.
Припинити діяльність і посилити заходи безпеки до стабілізації політичної ситуації в країні рекомендували також комерційним банкам і небанківським фінансово-кредитним організаціям.
Представниця регулятора зазначила, що продовжує працювати національна платіжна система “Елкарт”.
Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.
- Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними результати парламентських виборів, через які в країні почалися масові протести.
- 6 жовтня стало відомо, що мер столиці Киргизстану – Бішкеку Азіз Суракматов подав у відставку.
- Також після того, як колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку, у країні призначили нового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.