Про це повідомляється на сайті парламенту Киргизстану.
Таким чином, дію статей, які регламентують проведення повторних виборів, зупинено.
Один з ініціаторів законопроєкту про зупинення дій статей 38 і 63 закону “Про вибори Президента Киргизької Республіки й депутатів Жогорку Кенеша”, Акилбек Жапаров, заявив, що необхідність такого рішення продиктована багатьма причинами, а також суспільно-політичною ситуацією в країні.
“І у зв’язку з цим в статтях 3 законопроєкту передбачається, що терміни проведення виборів депутатів Жогорку Кенеша будуть призначені після проведення конституційної реформи відповідно до законодавства Киргизької Республіки, але не пізніше 1 червня 2021 року”, – повідомили у парламенті.
Що відбувається в Киргизстані?
5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.
Вже 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійними.
На тлі протестів колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем’єр-міністра та уряду країни за три дні — 9 жовтня.
Було призначено нового тимчасового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.
Мер столиці Киргизстану — Бішкеку – Азіз Суракматов подав у відставку. Проте вже за два дні повернувся до роботи.
- 9 жовтня президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав указ про введення на території міста Бішкек режиму надзвичайного стану. У столицю республіки ввели війська та оголосили комендантську годину.
- 10 жовтня у Киргизстані затримали колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва у рамках справи про організацію масових заворушень. Його, як і Жапарова, було звільнено під час протестів.
- 15 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков оголосив про свою відставку.
- 21 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану призначила повторні вибори в Жогорку Кенеш (парламент) на 20 грудня.