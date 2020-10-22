Парламент (Жогорку Кенеш) Киргизстану ухвалив рішення щодо перенесення повторних парламентських виборів на 2021 рік через те, що депутати внесли зміни до конституції країни.

Про це повідомляється на сайті парламенту Киргизстану.

Таким чином, дію статей, які регламентують проведення повторних виборів, зупинено.

Один з ініціаторів законопроєкту про зупинення дій статей 38 і 63 закону “Про вибори Президента Киргизької Республіки й депутатів Жогорку Кенеша”, Акилбек Жапаров, заявив, що необхідність такого рішення продиктована багатьма причинами, а також суспільно-політичною ситуацією в країні.

“І у зв’язку з цим в статтях 3 законопроєкту передбачається, що терміни проведення виборів депутатів Жогорку Кенеша будуть призначені після проведення конституційної реформи відповідно до законодавства Киргизької Республіки, але не пізніше 1 червня 2021 року”, – повідомили у парламенті.

Що відбувається в Киргизстані?

5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.

Вже 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійними.

На тлі протестів колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем’єр-міністра та уряду країни за три дні — 9 жовтня.

Було призначено нового тимчасового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.