У Киргизстані затримали колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва – у рамках справи про організацію масових заворушень.

Як повідомляє агентство “Інтерфакс-Захід”, сьогодні спецназ прибув до розташованої в селі Кой-Таш в передмісті Бішкека резиденції колишнього президента, щоб його затримати.

Згодом факт затримання Атамбаєва підтвердили в Держкомітеті національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану.

“10 жовтня в результаті проведених оперативно-розшукових заходів ГКНБ спільно з Міністерством внутрішніх справ на підставі слідчого доручення в рамках кримінальної справи за фактом організації масових заворушень у Бішкеку був затриманий Алмазбек Атамбаєв”, – йдеться в повідомленні пресслужби ДКНБ.

Разом із Атамбаєвим були затримані Канат Сагимбаєв і Дамір Мусакеєв. Раніше вони служили в президентській охороні, при цьому Мусакеєв очолював її.

Як повідомляє видання 24.kg, сини колишнього президента доставлені в слідчу службу МВС як свідки.

Напередодні Алмазбек Атамбаєв зі своїми прихильниками відвідав мітинг у центрі Бішкека. Повідомлялося, що акцію не дали провести прихильники опозиційного політика Садира Жапарова, висунення якого на посаду прем’єра країни 6 жовтня схвалив парламент.

Також з’явилася інформація, що в момент від’їзду Атамбаєва в його автомобіль стріляли. Його прихильники розцінюють інцидент як замах.

У червні Атамбаєв був засуджений за звинуваченням у незаконному звільненні кримінального авторитета. Крім того, він є ключовим фігурантом справи про сутички в Кой-Таші в серпні 2019 року.

Так, 7 серпня 2019 року спецназ ГКНБ здійснив спробу взяти штурмом резиденцію Атамбаєва в селі Кой-Таш. Вона провалилася двічі. Під час заворушень постраждали понад 40 осіб, а заступник командира “Альфи” загинув від вогнепального поранення.

8 серпня спецоперацію із затримання Атамбаєва провели спецпідрозділи МВС. Всі дороги в Кой-Таш були перекриті, зв’язок глушили, був відключений доступ до Мережі. До епіцентру були стягнуті сотні співробітників міліції і спецтехніка. Після двогодинного протистояння Алмазбек Атамбаєв прийняв рішення здатися.

Згодом Атамбаєву пред’явили офіційне звинувачення в корупції.

У ніч на 6 жовтня 2020 року учасники протесту в Бішкеку звільнили Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.