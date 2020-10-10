Як повідомляє агентство “Інтерфакс-Захід”, сьогодні спецназ прибув до розташованої в селі Кой-Таш в передмісті Бішкека резиденції колишнього президента, щоб його затримати.
Згодом факт затримання Атамбаєва підтвердили в Держкомітеті національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану.
“10 жовтня в результаті проведених оперативно-розшукових заходів ГКНБ спільно з Міністерством внутрішніх справ на підставі слідчого доручення в рамках кримінальної справи за фактом організації масових заворушень у Бішкеку був затриманий Алмазбек Атамбаєв”, – йдеться в повідомленні пресслужби ДКНБ.
Разом із Атамбаєвим були затримані Канат Сагимбаєв і Дамір Мусакеєв. Раніше вони служили в президентській охороні, при цьому Мусакеєв очолював її.
Як повідомляє видання 24.kg, сини колишнього президента доставлені в слідчу службу МВС як свідки.
Напередодні Алмазбек Атамбаєв зі своїми прихильниками відвідав мітинг у центрі Бішкека. Повідомлялося, що акцію не дали провести прихильники опозиційного політика Садира Жапарова, висунення якого на посаду прем’єра країни 6 жовтня схвалив парламент.
Також з’явилася інформація, що в момент від’їзду Атамбаєва в його автомобіль стріляли. Його прихильники розцінюють інцидент як замах.
У червні Атамбаєв був засуджений за звинуваченням у незаконному звільненні кримінального авторитета. Крім того, він є ключовим фігурантом справи про сутички в Кой-Таші в серпні 2019 року.
Так, 7 серпня 2019 року спецназ ГКНБ здійснив спробу взяти штурмом резиденцію Атамбаєва в селі Кой-Таш. Вона провалилася двічі. Під час заворушень постраждали понад 40 осіб, а заступник командира “Альфи” загинув від вогнепального поранення.
8 серпня спецоперацію із затримання Атамбаєва провели спецпідрозділи МВС. Всі дороги в Кой-Таш були перекриті, зв’язок глушили, був відключений доступ до Мережі. До епіцентру були стягнуті сотні співробітників міліції і спецтехніка. Після двогодинного протистояння Алмазбек Атамбаєв прийняв рішення здатися.
Згодом Атамбаєву пред’явили офіційне звинувачення в корупції.
У ніч на 6 жовтня 2020 року учасники протесту в Бішкеку звільнили Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.
- 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.
- Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними результати парламентських виборів, через які в країні почалися масові протести.
- Також після того, як колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку, у країні призначили нового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.
- Національний банк Киргизстану припинив роботу системи SWIFT, а також рекомендував банкам тимчасово припинити роботу для запобігання відтоку капіталу з країни.
- 9 жовтня президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав указ про введення на території міста Бішкек режиму надзвичайного стану. У столицю республіки вводять війська.