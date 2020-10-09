Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко на своєму Telegram-каналі.
За словами чиновника, в четвер, 8 жовтня, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про тимчасову заборону масових заходів на території області.
Рішення прийняли незважаючи на те, що Кіровоградська область знаходиться в “зеленій епідеміологічній зоні”.
“Питання ініціював я з огляду на загострення епідемічної ситуації в Україні і можливого загострення в регіоні. Так, ми в “зеленій зоні” і комусь може здатися, що рішення передчасне, але я вважаю, це правильний крок”, – зазначив Назаренко.
Заборона почне діяти 9 жовтня. Термін дії не уточнюється.
- Нагадаємо, що раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання випадків коронавирусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.