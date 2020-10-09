Через загострення ситуації з коронавірусом в Україні влада Кіровоградської області офіційно ввела заборону на проведення масових заходів.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко на своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, в четвер, 8 жовтня, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про тимчасову заборону масових заходів на території області.

Рішення прийняли незважаючи на те, що Кіровоградська область знаходиться в “зеленій епідеміологічній зоні”.

“Питання ініціював я з огляду на загострення епідемічної ситуації в Україні і можливого загострення в регіоні. Так, ми в “зеленій зоні” і комусь може здатися, що рішення передчасне, але я вважаю, це правильний крок”, – зазначив Назаренко.

Заборона почне діяти 9 жовтня. Термін дії не уточнюється.