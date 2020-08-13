У Кіровоградській області сталася аварія за участю двох автобусів, в наслідок чого двоє людей загинуло, ще 12 постраждало.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції Кіровоградської області.

“13 серпня близько 3 години ночі на автодорозі Київ-Одеса відбулося зіткнення двох рейсових автобусів. Внаслідок пригоди двоє осіб загинули, 12 інших пасажирів доправлені до лікувальних закладів із різним ступенем тілесних ушкоджень”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в момент ДТП автобуси рухалися в попутному напрямку. В салоні одного з них перебувало 39 осіб, іншого – 32.

За попередніми даними, водій одного з автобусів не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з транспортним засобом, що рухався попереду.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Одного з водіїв затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі на місці пригоди працюють правоохоронці.