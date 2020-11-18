У Китаї британський дипломат Стівен Еллісон здобув славу героя після того, як врятував дівчину, котра тонула в річці.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

61-річний Еллісон є генеральним консулом Великої Британії в місті Чунцін. Основна його роль – підтримання двосторонніх торговельних зв’язків між країнами.

У суботу, 14 листопада, він прогулювався уздовж річки в передмісті Чунціна, коли побачив дівчину, яка тонула в ній.

Відомо, що 24-річна студентка Чунцінського університету посковзнулася на камінні і впала в глибоку воду. Її почало відносити течією.

На відео з місця інциденту зафіксовано, як дівчину занесло під міст, з-під якого вона виплила вже обличчям донизу і, судячи з усього, без свідомості.

Судячи із відеозаписів, у цей момент поруч знаходилося багато людей, але ніхто з них не спробував стрибнути в воду і врятувати дівчину. Єдиним, хто це зробив, був британський дипломат Еллісон. Консул, який займається тріатлоном, перевернув студентку горілиць, підняв її голову над водою і поплив з нею до крутого берега річки.

У цей момент дипломату кинули рятувальний круг, за допомогою якого він разом із дівчиною дістався до берега.

Вдячні місцеві жителі принесли консулу теплий одяг.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe — UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020

“Вона була без свідомості, не дихала, і спершу ми боялися найгіршого. Але коли ми допливли до берега, дихання до неї повернулося”, – розповів дипломат агентству ВВС.

За словами Еллісона, дівчина родом з Уханя. Вона почувається вже краще. Сім’я студентки запросила консула в гості і була дуже вдячна.

Посол Китаю у Великій Британії Лю Сяомін, коментуючи інцидент, зазначив, що ім’я Еллісона “будуть пам’ятати не лише в районі Чунціна, але і у всьому Китаї”.

“Цей акт героїзму і доброти не буде забутий і буде вписаний в історію китайсько-британської дружби”, – наголосив Сяомін, якого цитує видання The Guardian.

Як зазначає агентство ВВС, відносини між Китаєм і Великою Британією за останній рік істотно погіршилися на тлі питань про Гонконг, технологічну компанію Huawei і коронавірус.

Незважаючи на це, китайські користувачі соцмереж висловлюють захоплення вчинком британського дипломата. Вони називають його “героєм”, “зразком для наслідування” і людиною, яка “гідна захоплення”.

“У Великій Британії таку людину можна назвати лицарем, а в Китаї ми називаємо його героєм”, – написав один із користувачів сайту Sina Weibo.

Крім того, китайці в Мережі пишуть, що шоковані тим, що “так багато місцевих спостерігали, і жодна людина сама не кинулася в воду”, щоб допомогти дівчині.

Як пояснює видання The New York Times, у Китаї багато людей бояться надавати допомогу, побоюючись, що потім їх звинуватять у заподіянні шкоди під час спроби порятунку, і доведеться понести витрати на лікування. Випадки, коли очевидці інцидентів не втручалися, в КНР вже відбувалися.

У 2017 році у відповідь на подібні інциденти влада Китаю ухвалила “закон доброго самаритянина”, який забезпечує юридичний захист людям, котрі допомагають іншим в екстрених ситуаціях.

Передбачалося, що завдяки цьому документу жителі КНР активніше братимуть участь у порятунку інших, але поведінка громадян змінюється досить повільно.