Про це повідомляє британське агентство ВВС.

61-річний Еллісон є генеральним консулом Великої Британії в місті Чунцін. Основна його роль – підтримання двосторонніх торговельних зв’язків між країнами.

У суботу, 14 листопада, він прогулювався уздовж річки в передмісті Чунціна, коли побачив дівчину, яка тонула в ній.

Відомо, що 24-річна студентка Чунцінського університету посковзнулася на камінні і впала в глибоку воду. Її почало відносити течією.

На відео з місця інциденту зафіксовано, як дівчину занесло під міст, з-під якого вона виплила вже обличчям донизу і, судячи з усього, без свідомості.

У цей момент дипломату кинули рятувальний круг, за допомогою якого він разом із дівчиною дістався до берега.

Вдячні місцеві жителі принесли консулу теплий одяг.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe

— UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020