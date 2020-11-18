Про це повідомляє британське агентство ВВС.

61-річний Еллісон є генеральним консулом Великої Британії в місті Чунцін. Основна його роль – підтримання двосторонніх торговельних зв’язків між країнами.

У суботу, 14 листопада, він прогулювався уздовж річки в передмісті Чунціна, коли побачив дівчину, яка тонула в ній.

Відомо, що 24-річна студентка Чунцінського університету посковзнулася на камінні і впала в глибоку воду. Її почало відносити течією.

На відео з місця інциденту зафіксовано, як дівчину занесло під міст, з-під якого вона виплила вже обличчям донизу і, судячи з усього, без свідомості.

Судячи із відеозаписів, у цей момент поруч знаходилося багато людей, але ніхто з них не спробував стрибнути в воду і врятувати дівчину.

Єдиним, хто це зробив, був британський дипломат Еллісон. Консул, який займається тріатлоном, перевернув студентку горілиць, підняв її голову над водою і поплив з нею до крутого берега річки.

У цей момент дипломату кинули рятувальний круг, за допомогою якого він разом із дівчиною дістався до берега.

Вдячні місцеві жителі принесли консулу теплий одяг.

“Вона була без свідомості, не дихала, і спершу ми боялися найгіршого. Але коли ми допливли до берега, дихання до неї повернулося”, – розповів дипломат агентству ВВС.

За словами Еллісона, дівчина родом з Уханя. Вона почувається вже краще. Сім’я студентки запросила консула в гості і була дуже вдячна.

Посол Китаю у Великій Британії Лю Сяомін, коментуючи інцидент, зазначив, що ім’я Еллісона “будуть пам’ятати не лише в районі Чунціна, але і у всьому Китаї”.

“Цей акт героїзму і доброти не буде забутий і буде вписаний в історію китайсько-британської дружби”, – наголосив Сяомін, якого цитує видання The Guardian.

Як зазначає агентство ВВС, відносини між Китаєм і Великою Британією за останній рік істотно погіршилися на тлі питань про Гонконг, технологічну компанію Huawei і коронавірус.

Незважаючи на це, китайські користувачі соцмереж висловлюють захоплення вчинком британського дипломата. Вони називають його “героєм”, “зразком для наслідування” і людиною, яка “гідна захоплення”.

“У Великій Британії таку людину можна назвати лицарем, а в Китаї ми називаємо його героєм”, – написав один із користувачів сайту Sina Weibo.

Крім того, китайці в Мережі пишуть, що шоковані тим, що “так багато місцевих спостерігали, і жодна людина сама не кинулася в воду”, щоб допомогти дівчині.

Як пояснює видання The New York Times, у Китаї багато людей бояться надавати допомогу, побоюючись, що потім їх звинуватять у заподіянні шкоди під час спроби порятунку, і доведеться понести витрати на лікування. Випадки, коли очевидці інцидентів не втручалися, в КНР вже відбувалися.

У 2017 році у відповідь на подібні інциденти влада Китаю ухвалила “закон доброго самаритянина”, який забезпечує юридичний захист людям, котрі допомагають іншим в екстрених ситуаціях.

Передбачалося, що завдяки цьому документу жителі КНР активніше братимуть участь у порятунку інших, але поведінка громадян змінюється досить повільно.

  • Раніше в мексиканському штаті Табаско група моряків, яка виконувала операцію з порятунку постраждалих від повені, врятувала лабрадора. Собака намагався утриматися на плаву, хапаючись за підтоплений будинок.