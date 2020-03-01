NASA опублікувало супутникові знімки, які показують різке зниження рівня забруднення в Китаї, яке "частково пов'язано" з коронавірусом.

Про це пише Sky News.

За даними агентства, через економічний спад після спалаху відбулося значне зниження вмісту діоксиду азоту (NO2) – отруйного газу, що виділяється автотранспортними засобами, електростанціями і промисловими об’єктами.

Зазначається, що скорочення забруднення NO2 вперше проявилося поблизу Ухані, але в кінцевому підсумку поширилося по всій країні.

“Це перший раз, коли я побачила такий різкий спад на такій великій території”, – зазначила дослідниця NASA Фей Лю.

Вона додала, що під час економічного спаду, що почався в 2008 році, в декількох країнах спостерігалося зниження рівня NO2, але воно було поступовим.