У китайській провінції Ганьсу загинули під час лижного марафону на горі Байінь загинули 20 осіб.

Про це повідомляє портал Sina з посиланням на заяву рятувального штабу.

Лижний марафон “Відродження країни” пройшов 22 травня. Протяжність маршруту склала 100 км, з яких до 30 км припадали на високогірні райони.

У середині дня деякі учасники заходу почали повідомляти про різке і сильне похолодання у цих районах – в горах температура опустилася до 0 °C. Почався град і крижаний дощ, посилився вітер.

Керівництво регіону екстрено направило понад 700 осіб для допомоги учасникам забігу, які опинилися в горах, але пошуки ускладнило чергове падіння температури.

До 8:00 ранку за місцевим часом (03:00 за Києвом) рятувальникам вдалося врятувати 151 особу – з них вісім отримали легкі травми та були ушпиталені.

Всього в забігу взяли участь 172 особи.