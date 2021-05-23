Про це повідомляє портал Sina з посиланням на заяву рятувального штабу.
Лижний марафон “Відродження країни” пройшов 22 травня. Протяжність маршруту склала 100 км, з яких до 30 км припадали на високогірні райони.
У середині дня деякі учасники заходу почали повідомляти про різке і сильне похолодання у цих районах – в горах температура опустилася до 0 °C. Почався град і крижаний дощ, посилився вітер.
Керівництво регіону екстрено направило понад 700 осіб для допомоги учасникам забігу, які опинилися в горах, але пошуки ускладнило чергове падіння температури.
До 8:00 ранку за місцевим часом (03:00 за Києвом) рятувальникам вдалося врятувати 151 особу – з них вісім отримали легкі травми та були ушпиталені.
Всього в забігу взяли участь 172 особи.
- У грудні 2020 року в Ірані — на горі Колакчал недалеко від Тегерана — зійшла лавина, загинули 8 альпіністів, ще 7 вважаються зниклими безвісти.