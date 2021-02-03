Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема, учням не дозволяється приносити в школу мобільні телефони без письмової згоди батьків.

Влада заявляє, що таким чином хочуть захистити зір школярів, поліпшити їх концентрацію і запобігти інтернет-залежності.

Школам рекомендується знайти інші способи спілкування батьків з дітьми протягом навчального дня.

Зазначається, що серед батьків ведуться запеклі суперечки з приводу практичного застосування цього рішення. Згідно з данними Інформаційного центру Китаю, 74 % підлітків отримують доступ до інтернету через смартфони.

Але влада стурбована тим, як використання інтернету впливає на здоров’я молоді країни.

Рівень короткозорості серед дітей в Китаї зростає, і в 2018 році влада оголосила про плани по регулюванню ігрової індустрії, яка була частково винна в цій проблемі. Вона також висловила побоювання, що ігрова залежність завдає шкоди психічному здоров’ю.