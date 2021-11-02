Уряд Китаю порадив своїм громадянам придбати товари першої потреби у достатній кількості на випадок надзвичайної ситуації. Однак невідомо, чи йдеться про локдаун через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

У повідомленні Міністерства торгівлі Китаю йдеться, що в будь-який момент в країні можуть оголосити режим надзвичайної ситуації, й китайські родини повинні бути до цього готові. Місцеву владу попросили забезпечити роботу мережі постачання продуктів та стабільність цін.

Однак, після такого повідомлення більшість громадян почала купувати все, що потрапляло під руку.

У державних ЗМІ Китаю почали публікувати заклики до громадян з проханням не робити цього, а також спростовували інформацію щодо введення локдауну через пандемію коронавірусу.

Наразі в Китаї вже ввели суворі обмеження через боротьбу з коронавірусом. У країні сподіваються досягти нульового рівня заражень коронавірусом до початку зимових Олімпійських ігор, які розпочнуться в лютому.

У понеділок, 1 листопада, в Китаї було зафіксовано 92 нових випадки зараження коронавірусом. Парк розваг Disneyland в Шанхаї закрили на два дні після того, як деякі клієнти повідомили, що заразилися коронавірусом.