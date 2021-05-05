Про це повідомляє британський телеканал BBC.
Таким чином пенсіонерам хотіли зробити комерційну пропозицію.
Група віддала по 18 юанів (77 грн) за оглядову екскурсію в мальовниче місце з комплексним обідом. Замість цього літніх туристів привезли до могил.
Один із туристів, на ім’я Чжен, поскаржився на компанію Longyao, яка організувала екскурсію. Після цього комітет з культури й розвитку туризму Чунцина провів розслідування і з’ясував, що у заявленої компанії немає ліцензії на здійснення туристичної діяльності.
Влада Чунцина заявила, що у майбутньому буде запобігати подібним випадкам, які порушують права туристів і завдають шкоди іміджу міста.
Чи була компенсувала пенсіонерам вартість поїздки, не уточнюється.
- Раніше повідомлялося, що в Італії внаслідок зсуву в одному з передмість Генуї частина цвинтаря зійшла в море – у воді опинилися понад 200 трун.