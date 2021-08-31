Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Нові правила, опубліковані в понеділок, є частиною серйозного зрушення Пекіна щодо посилення контролю над своїм суспільством і ключовими секторами економіки, включаючи технології, освіту і власність.
Обмеження, які застосовуються до будь-яких пристроїв, включаючи телефони, завдають серйозного удару по світовій ігровій індустрії, яка обслуговує десятки мільйонів молодих гравців на самому прибутковому в світі ринку.
Національне управління у справах преси та публікацій повідомило, що ігри будуть дозволені тільки з 20:00 до 21:00 по п’ятницях, суботах і неділях. Люди до 18 років також зможуть грати протягом години в святкові дні.
Зазначається, що нові правила збігаються з більш широкими обмеженнями Пекіна щодо китайських технологічних гігантів, таких як Alibaba Group і Tencent Holdings.
Раніше в Китаї було обмежено час, протягом якого діти молодше 18 років могли грати у відеоігри, до 1,5 годин в будь-який день і до трьох годин у святкові дні.
Нові правила швидко стали однією з найбільш обговорюваних тем в Weibo, соцмережі Китаю, схожою на Twitter. Деякі користувачі висловили підтримку цим заходам, в той час як інші заявили, що були здивовані жорсткістю правил.
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