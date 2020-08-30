У китайській провінції Шаньсі завалилася будівля, загинули 29 людей, ще 28 отримали серйозні травми.

Про це повідомляє Xinhua.

Трагедія сталася під час святкування в ресторані дня народження 80-річного чоловіка.

Видання повідомляє, що всього з-під завалів витягли 57 осіб, в тому числі 29 осіб загинули, семеро отримали важкі поранення і ще 21 осіб отримали легкі поранення. Життя сімох тяжко поранених нічого не загрожує.