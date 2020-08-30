Про це повідомляє Xinhua.
Трагедія сталася під час святкування в ресторані дня народження 80-річного чоловіка.
Видання повідомляє, що всього з-під завалів витягли 57 осіб, в тому числі 29 осіб загинули, семеро отримали важкі поранення і ще 21 осіб отримали легкі поранення. Життя сімох тяжко поранених нічого не загрожує.
- Раніше повідомлялося, що близко 100 осіб опинилися під уламками п’ятиповерхової будівлі, яке звалилося в понеділок в промисловому місті Махаді на заході Індії. Всього в будинку на момент обвалення перебувало близько 200 осіб.