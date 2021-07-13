Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Обвалення частини готелю Siji Kaiyuan в прибережному місті відбулося в понеділок вдень. МНС країни направило команду для надання допомоги в проведенні рятувальних робіт.
Причину обвалення наразі з’ясовують правоохоронці. Рятувальники зараз прочісують завали в пошуках тих, що вижили.
Siji Kaiyuan – це бюджетний готель, який відкрився в 2018 році, в ньому в загальному 54 номера. Частина, що обрушилася була триповерховою.
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