У китайському місті Сучжоу обрушилася частина готелю, внаслідок чого загинули вісім людей, ще дев'ять пропали безвісти.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Обвалення частини готелю Siji Kaiyuan в прибережному місті відбулося в понеділок вдень. МНС країни направило команду для надання допомоги в проведенні рятувальних робіт.

Причину обвалення наразі з’ясовують правоохоронці. Рятувальники зараз прочісують завали в пошуках тих, що вижили.

Siji Kaiyuan – це бюджетний готель, який відкрився в 2018 році, в ньому в загальному 54 номера. Частина, що обрушилася була триповерховою.