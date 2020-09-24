На території Китаю з'явилися 380 нових "центрів для перевиховання меншин". Так називають концтабори, в яких примусово "перевиховують" тих, хто не згоден з нинішнім політичним режимом або є представником будь-якого меншинства.

Про це повідомляє британське видання The Guardian, посилаючись на дані австралійського аналітичного центру ASPI.

Головні “гості” таких центрів – уйгури. Це народність, яка зараз живе біля міста Синьцзян. За різними даними, в Китаї зараз близько 10 мільйонів уйгурів. Китайська влада намагається асимілювати уйгурів. Один з методів асиміляції – “табори перевиховання”. Там до уйгурів застосовують як фізичне, так і моральне насильство: змушують працювати на фабриках, гвалтують, б’ють, вчать північнокитайському діалекту і змушують прославляти партію.

За даними ASPI, нові концтабори активно будували в Китаї протягом останніх двох років. У той же час влада Китаю це завжди заперечувала.

Офіційно – в країні працюють 14 таборів. Про те, що відбувається всередині – невідомо.

У ASPI отримали супутникові знімки, які підтверджують, що такі табори дійсно будуються.

380 нових таборів в країні побудували за кілька років. Імовірно, з 2017 року. Раніше на супутникових знімках також можна було побачити будівництво таких таборів, але не в тій кількості. У ASPI зазначили, що їх дані підтвердили особи, яким вдалося втекти з таборів.

Як правило, концтабори розташовані біля якихось промислових об’єктів. У зв’язку з цим існує припущення, що праця уйгурів та інших ув’язнених у таборах може використовуватися примусово.

Крім уйгурів, в такі концтабори відправляють тих громадян Китаю, які вчинили будь-які “правопорушення”. Наприклад, у них знайшли Коран, вони відмовилися від свинини, відстоюють інші політичні погляди (замість комунізму), сповідують будь-яку релігію і так далі.

Знімок одного з центрів перевиховання показав, що це комплекс з 13 п’ятиповерхових житлових будинків, розташованих на площі 25 гектарів, оточених стіною висотою 14 метрів.

Всі табори можна об’єднати в чотири різні категорії, що відображають рівні зміцнення і контролю за ув’язненими.

Близько половини з 60 об’єктів, які були недавно розширені, мають підвищений рівень безпеки.

Ще в 70 таборах знижений контроль безпеки, немає внутрішніх парканів та стін по периметру.