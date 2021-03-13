Такий проект засудили захисники тварин, повідомляє The Guardian.
Постояльцям готелю пропонують стати “сусідами полярних ведмедів в режимі 24/7”.
Вольєр для ведмедів розташовано в центрі готелю таким чином, щоб з будь-якого номера можна було безперешкодно за ними спостерігати. Тварини живуть серед штучних каменів і бурульок в ідеально чистому вольєрі, де не вимикають світло, щоб догодити гостям.
В організації з захисту тварин закликали не приїжджати в такий готель і триматися подалі від закладів, які “отримують прибуток від страждань тварин”.
“Білим ведмедям місце в Арктиці, а не в зоопарках, скляних вольєрах або акваріумах”, – сказав Джейсон Бейкер, віце-президент організації Peta Asia.
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- Раніше в шотландському парку дикої природи Highland Wildlife Park біле ведмежа, яке вперше за останні 25 років народилося в Великобританії, в перший раз з’явився на публіці.