У Китаї побудували готель Harbin Polar Land, постояльці якого можуть постійно спостерігати за білими ведмедями, які знаходяться в скляному вольєрі.

Такий проект засудили захисники тварин, повідомляє The Guardian.

Постояльцям готелю пропонують стати “сусідами полярних ведмедів в режимі 24/7”.

Вольєр для ведмедів розташовано в центрі готелю таким чином, щоб з будь-якого номера можна було безперешкодно за ними спостерігати. Тварини живуть серед штучних каменів і бурульок в ідеально чистому вольєрі, де не вимикають світло, щоб догодити гостям.

В організації з захисту тварин закликали не приїжджати в такий готель і триматися подалі від закладів, які “отримують прибуток від страждань тварин”.

“Білим ведмедям місце в Арктиці, а не в зоопарках, скляних вольєрах або акваріумах”, – сказав Джейсон Бейкер, віце-президент організації Peta Asia.

Влада Китаю внесли зміни в законодавство, заборонивши вживати в їжу диких тварин. Але використання вимираючих видів тварин в китайській медицині жо досі не заборонено. Крім цього, китайські зоопарки і цирки піддаються критиці за низькі стандартні утримання та догляду за тваринами.