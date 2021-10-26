У Китаї зростає захворюваність на новий штам пташиного грипу, який викликає високу смертність.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У 2021 році вже зафіксовано 21 випадок зараження людей підтипом пташиного грипу H5N6, тоді як у 2020 році таких випадків було лише п’ять.

Хоча це число набагато нижче, ніж сотні інфікованих штамом H7N9 у 2017 році, інфекція досить серйозна, оскільки багато пацієнтів перебувають у критичному стані й принаймні шестеро вже померли.

“Зростання кількості випадків захворювання людей у Китаї цього року викликає занепокоєння. Це вірус, який викликає високу смертність”, – сказав професор порівняльної патології у Медичному центрі Університету Еразмус у Роттердамі Тійс Квікен.

У ВООЗ уточнили, що більшість хворих мали контакт зі свійськими птахами, і наразі немає підтверджених випадків передачі вірусу від людини до людини.

Китай є найбільшим у світі виробником м’яса птиці та основним виробником качок. Хоча в країні вакцинують свійських птахів проти пташиного грипу, вакцина, яку використали минулого року, може лише частково захистити від нових вірусів.

Крім того, у дослідженні Китайського центру з контролю та профілактики захворювань говориться, що генетична різноманітність та географічне поширення H5N6 несуть серйозну загрозу для птахівництва та здоров’я людини.

Віруси пташиного грипу постійно циркулюють серед свійських та диких птахів, але рідко заражають людей. Проте еволюція вірусів, що збільшується зі зростанням популяцій свійських птахів, викликає серйозну стурбованість. Згодом вони можуть перетворитися на вірус, який легко пошириться серед людей та переросте у пандемію.

Найбільша кількість інфекцій H5N6 зареєстрована у південно-західній провінції Сичуань. Випадки захворювання також були зафіксовані у сусідніх — Чунціні та Гуансі, а також у провінціях Гуандун, Аньхой та Хунань.