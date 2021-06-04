Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Поїзд, що слідував з Урумчі в Ханчжоу, врізався в залізничників близько 5:25 в п’ятницю (21:25 за Гринвічем) в місті Цзіньчан.
Для проведення рятувальних робіт були розгорнуті медичні бригади та бригади швидкої допомоги. Інші подробиці інциденту поки не відомі.
При цьому, місцеві жителі задаються питанням, як могла статися аварія.
“Якби робітники виконували ремонтні роботи, то машиністи поїздів повинні були знати про це. Як це могло статися? Дев’ять життів пішли!”, – заявив один з них.
Інша людина зажадала звітності: “Хто несе відповідальність за цю подію?”.
- Раніше у Єгипті поблизу міста Тух, на північ від Каїру, з рейок зійшли чотири вагони потяга. Унаслідок інциденту щонайменше 97 людей отримали поранення.