У китайській провінції Ганьсу в результаті залізничної аварії, коли поїзд врізався в робочих, загинули дев'ятеро людей.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Поїзд, що слідував з Урумчі в Ханчжоу, врізався в залізничників близько 5:25 в п’ятницю (21:25 за Гринвічем) в місті Цзіньчан.

Для проведення рятувальних робіт були розгорнуті медичні бригади та бригади швидкої допомоги. Інші подробиці інциденту поки не відомі.

При цьому, місцеві жителі задаються питанням, як могла статися аварія.

“Якби робітники виконували ремонтні роботи, то машиністи поїздів повинні були знати про це. Як це могло статися? Дев’ять життів пішли!”, – заявив один з них.

Інша людина зажадала звітності: “Хто несе відповідальність за цю подію?”.