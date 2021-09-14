Про це повідомляє Reuters.
У компанії сподіваються, що зможуть доставити літак для China Eastern Airlines до кінця 2021 року.
Comac C919 — вузько фюзеляжний пасажирський літак. Це найбільший авіалайнер, який спроєктувати та побудувати в Китаї після випуску Shanghai Y-10.
Перший літак C919 здійснив тестовий політ в травні 2017 року. З того часу компанія побудувала шість прототипів.
У компанії сподіваються, що C919 конкуруватиме на ринку з російським МС-21.
- Раніше повідомлялося, що віцепрезидент компанії Boeing Ерік Ліндблад (Eric Lindblad), відповідальний за виробництво літаків Boeing 737 MAX, прийняв рішення піти у відставку після двох авіакатастроф і тривалого експертного розгляду.
- 25 липня стало відомо, що компанія Boeing може тимчасово обмежити і припинити виробництво літаків моделі 737 MAX через скандал з крахом двох авіалайнерів.
- В американському федеральному агентстві з регулювання руху повітряного транспорту заявили, що у них немає підстав не використовувати літаки Boeing 737 Max.
- 18 листопада стало відомо, що Федеральне авіаційне управління (FAA) США дало дозвіл на відновлення експлуатації літаків Boeing 737 MAX.
- 29 грудня американська авіакомпанія American Airlines виконала перший з березня 2019 року рейс на Boeing 737 MAX.