Китайська корпорація Comac повідомила про те, що зараз закінчує збірку першого авіалайнера C919, який планують використовувати для комерційних польотів. Перший літак отримає авіакомпанія China Eastern Airlines.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії сподіваються, що зможуть доставити літак для China Eastern Airlines до кінця 2021 року.

Comac C919 — вузько фюзеляжний пасажирський літак. Це найбільший авіалайнер, який спроєктувати та побудувати в Китаї після випуску Shanghai Y-10.

Перший літак C919 здійснив тестовий політ в травні 2017 року. З того часу компанія побудувала шість прототипів.

У компанії сподіваються, що C919 конкуруватиме на ринку з російським МС-21.