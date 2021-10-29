У Китаї громадян попросили не проводити вечірки з приводу весілля та поминальні служби й похорони, бо розпочалася нова хвиля заражень коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє французька інформагенція AFP News.

Влада Пекіну порадив місцевим жителям відкласти проведення весіль та скоротити кількість присутніх на похоронних церемоніях. Якщо цю директиву не виконають – громадян попередили про можливе закриття кордонів, жорсткий карантин та повний локдаун.

Наразі в Китаї нова хвиля заражень коронавірусом у десятку регіонів, де найчастіше бувають туристи. Чиновники вже наказали обмежити рух транспорту між містами й активізувати темпи тестування громадян. При цьому, в країні не більше 250 випадків зараження коронавірусом на тиждень.

Строгі обмеження влади Китаю зумовлені ще й тим, що навіть коли з’являється кілька нових випадків – їх намагаються локалізувати, оскільки в лютому в країні мають відбутися зимні Олімпійські ігри.

Аби потрапити в деякі міста, громадяни повинні показати негативний тест перед в’їздом, особливо з міст, де нещодавно було зареєстровано випадки зараження.

На платформі відстеження контактів Feichangzhun повідомили про необхідність скасувати понад половину рейсів з двох основних аеропортів Пекіну. До цього було скасовано рух двох швидкісних потягів, які прямували до Пекіна, а 450 пасажирів відправили робити тести.