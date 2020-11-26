У Китаї вакцину від нового коронавируса Covid-19 вже отримали майже 1 мільйон осіб.

Про це пише видання Vox з посиланням на главу китайської фармацевтичної компанії Sinopharm Group.

Вакцинація була проведена в рамках екстреної програми, яка почалася в кінці липня, хоча тоді китайський уряд стисло про це говорило.

Але відомо те, що в рамках програми вакцинацію дозволили провести групам з підвищеним ризиком зараження, включаючи медичних працівників, митників і транспортних робітників. Для вакцинації використовували одну з трьох вакцин китайського виробництва – дві від Sinopharm і одну від Sinovac.

Варто зазначити, що серед населення спостерігався ажіотаж незважаючи на те, що безпека і ефективність вакцин ще належить довести.

Що такого особливого в китайській програмі екстреної вакцинації

Очікується, що США також скоро запустять програму екстреної вакцинації, але при інших обставинах. Три основні дослідницькі групи опублікували вихідні дані про їх ефективність та безпечність вакцини. Компанії Pfizer і BioNTech, які минулого тижня подали заявку на дозвіл на використання своєї вакцини в екстрених випадках, повідомили, що її ефективність становить 95%, ґрунтуючись на результатах випробувань третьої фази.

Ці випробування перевіряють ефективність і безпеку вакцини на великому сегменті населення (десятки тисяч учасників дослідження). Два інших виробника вакцин – Moderna і AstraZeneca разом з Oxford – також опублікували дані досліджень фази 3, показують високу ефективність і відсутність серйозних побічних ефектів.

З іншого боку, три вакцини, схвалені в програмі екстреного використання Китаю, ще не повідомили про якісь результати випробувань третьої фази. Випробування проводяться не тільки в Китаї, але і в інших країнах, де рівень передачі вірусу все ще досить високий, щоб швидко перевірити захисну здатність вакцини. Офіційний представник Sinovac сказав, що перші дані фази 3 повідомлять протягом наступного місяця.

Міжнародні експерти в області охорони здоров’я попереджають, що вакцинація до отримання результатів випробувань фази 3 може піддати людей невідомим ризикам, практично не захищаючи їх від вірусу, якщо вакцина виявиться недостатньо ефективною.

Проте офіційні особи уряду Китаю відстоювали програму як необхідну для захисту китайських громадян, хоча зараз число випадків Covid-19 залишається дуже низьким.

Вакцини Sinopharm вже впроваджуються за межами Китаю – Об’єднані Арабські Емірати також схвалили китайську вакцину для використання в надзвичайних ситуаціях.

Незважаючи на те, що китайські компанії Sinopharm і Sinovac Неопубліковані дані досліджень по фазі 3, у цих вакцин є перевага перед Pfizer і Moderna: їх не потрібно зберігати при низьких температурах. Це означає, що поширення вакцин не буде таким складним.