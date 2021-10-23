Постійний комітет Всекитайської ради народних представників (постійний законодавчий орган країни) ухвалив закон, спрямований на зниження навантаження на школярів. До цього їм потрібно було робити велику кількість домашніх завдань.

Про це повідомляє BBC.

Попри ухвалення закону, батьки мають слідкувати за тим, аби у вільний час діти відпочивали чи були фізично навантажені, але не проводили час в Інтернеті.

До цього, в серпні, у Китаї скасували письмові екзамени для дітей віком від 6 до 7 років. Це спричинили заяви чиновників, які стверджували, що такий темп навчання шкодить фізичному та психічному здоров’ю школярів.

Закон поки що не опублікували. Його головна ідея – закликати батьків виховувати в дітях моральні цінності, стимулювати до інтелектуального розвитку, прищеплювати соціальні навички.

За реалізацію закону відповідатиме місцева влада. Також на місцях планують організувати роботу позакласних гуртків та секцій, оскільки домашніх завдань стало менше, а вільного часу – більше.

Новий закон викликав неоднозначну реакцію. Батьки, які працюють за схемою “996” (з 9 ранку до 9 вечора по 6 днів на тиждень) не розуміють, коли мають виконувати рекомендації щодо виховання, якщо змушені постійно працювати. При цьому, зменшення кількості домашніх завдань спровокувало невдоволення серед репетиторів, які платно робили завдання зі школярами.

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Останніми місяцями китайський уряд посилював контроль за особистим життям школярів. Так, міністерство освіти Китаю обмежило кількість ігрових годин для неповнолітніх. Це означає, що діти можуть грати в онлайн-ігри протягом однієї години в п’ятницю, суботу та неділю. Водночас відомство скоротило домашнє завдання та заборонило позашкільне навчання з основних предметів у вихідні та святкові дні через перевантаження дітей.

Але на цьому китайське Міносвіти не зупинилося — у своїй ініціативі “Пропозиція щодо запобігання фемінізації підлітків чоловічої статі”, опублікованій в грудні 2020 року, відомство наполегливо закликало молодих китайських чоловіків бути менш “жіночними” та більш “мужніми”. А школам наказало просувати такі види спорту, як футбол.