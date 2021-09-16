У Китаї стався потужний землетрус: є загиблі

Про це повідомляє китайське інформагентство Xinhua.
Землетрус стався о 4:33 ранку. Епіцентр спостерігався на 29,2 градуса північної широти і 105,34 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.
Внаслідок інциденту загинули щонайменше три людини, ще 60 постраждали. Троє з госпіталізованих отримали серйозні травми.
Крім того, були пошкоджені деякі базові станції зв’язку та кабелі. Станція високошвидкісної залізниці Лучжоу наразі закрита. Також всім вугільним шахтам було наказано припинити підземні роботи і евакуювати шахтарів з шахт.
- У суботу, 14 серпня, на Гаїті стався сильний землетрус магнітудою 7,2 бала. Внаслідок землетрусу загинули сотні людей.
- Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на Гаїті сягнула майже 2 тисяч. Тепер же країну накрив тропічний шторм “Грейс”, який перешкоджає проводити пошуково-рятувальні роботи.