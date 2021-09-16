У Китаї стався потужний землетрус: є загиблі

На південному заході Китаю в провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6,0, внаслідок чого загинули щонайменше три людини.

Про це повідомляє китайське інформагентство Xinhua.

Землетрус стався о 4:33 ранку. Епіцентр спостерігався на 29,2 градуса північної широти і 105,34 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.

Внаслідок інциденту загинули щонайменше три людини, ще 60 постраждали. Троє з госпіталізованих отримали серйозні травми.

Крім того, були пошкоджені деякі базові станції зв’язку та кабелі. Станція високошвидкісної залізниці Лучжоу наразі закрита. Також всім вугільним шахтам було наказано припинити підземні роботи і евакуювати шахтарів з шахт.